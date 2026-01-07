Mercato Cesena: oggi la ricapitalizzazione e domani potrebbe arrivare Valoti. Adamo e Spezia, c’è ancora distanza

Il via libera dagli Usa è arrivato e oggi sarà effettuata la ricapitalizzazione di 422mila euro necessaria per sbloccare il mercato del Cesena. Domani la nuova commissione indipendente sui conti delle società verificherà che. grazie alla somma di denaro versata, si sia riequilibrato l’indicatore fra il costo del lavoro allargato e i ricavi (che non deve essere superiore allo 0.8) e a quel punto ci sarà l’ok al club bianconero.

Valoti il primo arrivo?

Nel caso, il Cesena potrebbe chiudere domani la prima operazione in entrata: l’arrivo di Mattia Valoti dalla Cremonese. Un centrocampista offensivo da utilizzare come vice-Berti e che sia in grado anche di giocare (all’occorrenza) come seconda punta, come fatto altre volte in questi anni. Valoti ha vinto il “ballottaggio” con Hamza Rafia, che ieri ha lasciato Lecce e l’Italia per andare a giocare nell’Esperance Tunis.

Obiettivo Moro

Ma la differenza in questo mercato la farà la scelta dell’attaccante. Scelta che Fusco non vuole sbagliare: con lo spezzino Artistico (che era l’obiettivo numero 1) tolto dal mercato, con Cerri, in uscita dal Como, che non convince per via dell’ingaggio ma anche dal punto di vista tecnico-tattico, ora i fari sono puntati su Luca Moro del Sassuolo, che però non si sa se la società neroverde farà uscire in questo mercato di gennaio.

Adamo, offerta insufficiente

Altro giro, altra offerta. Ieri lo Spezia ha inviato via mail una nuova offerta scritta al Cesena per il cartellino di Manolo Adamo. Offerta che il club bianconero non ritiene «adeguata all’importanza di un calciatore che è nella lista degli incedibile». Però si continua a trattare, vista la volontà del giocatore, ormai evidente, di andare in Liguria. In uscita c’è invece Celia, che a inizio settimana ha lasciato i vecchi agenti ed è passato con Vincenzo Pisacane: l’esterno sinistro è cercato da Benevento e Ravenna.

Neve e trasferimento

Causa neve, ieri mattina il Cesena ha fatto allenamento solo in palestra. Oggi e domani i bianconeri si trasferiranno a Martorano sul sintetico.