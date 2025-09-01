Mercato Cesena, Mohamed è l’ultimo colpo, se esce Shpendi arriva Cerri

Il triplice fischio liberatorio è atteso alle ore 20 di oggi, quando si chiuderà definitivamente la lunga finestra estiva di mercato, che al momento ha portato ben 12 new-entry nella rosa a disposizione di Michele Mignani.

L’ultimo giorno di trattative, per il Cesena, è innanzitutto legato a eventuali offerte per Cristian Shpendi, che neppure ieri sono arrivate. Ne dovesse arrivare una particolarmente conveniente, verrebbe valutata dal board americano, ma sembra davvero difficile che un club di A possa offrire almeno 4 milioni di euro nell’ultimo giorno di mercato. In caso di cessione last minute del centravanti italo-albanese, Fusco acquisterebbe un altro centravanti da affiancare a Blesa, Diao e Olivieri: in cima alla lista del direttore sportivo bianconero c’è Alberto Cerri, possente attaccante classe 1996 in uscita dal Como, ma sul taccuino dell’avvocato napoletano ci sono anche altri due nomi. Negli ultimi giorni il Catanzaro è invece tornato alla carica per Simone Bastoni, uno dei profili individuati dal club giallorosso per sostituire l’infortunato Pompetti, ma anche in questo caso non sono arrivate offerte sul tavolo del Cesena, anche se l’entourage dello spezzino ha confermato l’interesse da parte del Catanzaro e un possibile affondo.

Restando sulle uscite, oggi potrebbe andarsene Raffaele Celia, che ha il contratto in scadenza a fine stagione che non verrà rinnovato, mentre Manolo Adamo (rimasto per 90 minuti in panchina contro l’Entella e mai schierato da titolare nelle tre gare ufficiali da Mignani) ha detto di voler restare. Dovesse partire Bastoni o eventualmente un esterno, ma anche in caso di nessuna uscita, oggi il Cavalluccio è pronto ad acquistare a titolo definitivo dal Parma il 20enne Anas Haj Mohamed, tunisino con passaporto italiano (è nato a Chieti) e reduce da una stagione in Serie A con 15 presenze e un gol contro la Lazio. Mohamed rappresenta la classica ciliegina sulla torta finale, un profilo di indiscusso talento che può ricoprire più ruoli sul fronte offensivo.

