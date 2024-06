Mercato Cesena, mirino sugli Usa: si segue McGlynn

Dopo aver trascorso due giorni a Cesena, ieri Michele Mignani ha salutato la Romagna non prima di aver incontrato Fabio Artico per un nuovo summit di mercato. Il primo vero affondo del direttore sportivo è atteso la prossima settimana, quando Artico conta di chiudere per un centrocampista e per un esterno mancino da affiancare a Donnarumma (che non sarà Aurelio e neppure Frabotta). Ieri da Parma correva la voce di un sondaggio del club emiliano per Cristian Shpendi, ma il club ducale al momento non ha fatto pervenire alcuna richiesta al Cesena. A proposito di attaccanti, il sogno Lapadula dovrebbe restare una semplice suggestione estiva: dal punto di vista tecnico non si discute (e ci mancherebbe, considerando i 65 gol realizzati nei tre campionati di B disputati), ma dal punto di vista economico (1.1 milioni di euro netti di ingaggio) il giocatore è fuori portata. Nel frattempo, il Cesena sta scandagliando anche il mercato straniero e più precisamente quello americano, provando magari a prendere spunto da quanto fatto negli ultimi anni da una società amica come il Venezia, fresco di promozione in Serie A, che negli Usa ha pescato molto bene trovando due califfi come Busio e Tessmann. Il Cavalluccio ha osservato con attenzione Jack McGlynn, centrocampista centrale classe 2003 statunitense (con passaporto irlandese) del Philadelphia Union, ma il club americano al momento non lo considera cedibile. Il primo nome della lista di Mignani resta Mattia Maita, il faro del centrocampo barese nel biennio vincente del tecnico genovese al San Nicola, mentre Artico vorrebbe a tutti i costi il 22enne Alessandro Bianco, rientrato alla Fiorentina e finito sui taccuini di mezza Serie B come il difensore Lucchesi, l’esterno Favasuli e l’attaccante Di Stefano. Spostando il mirino più avanti, con Marras e Compagnon che rappresentano i nomi più accreditati come rinforzi offensivi sulla fascia destra, al Cesena piace anche Francesco Di Mariano, attaccante esterno in uscita dal Palermo, ma l’ingaggio dell’ex Novara e Venezia è troppo alto.

