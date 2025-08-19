Mercato Cesena, Marco Olivieri si svincola, firma un triennale con il Cavalluccio e va subito in campo con i nuovi compagni

Nella mattina di martedì 19 agosto il collegio arbitrale ha accolto la richiesta di svincolo inoltrata da Marco Olivieri, che, una volta liberatosi “dalle catene” della Triestina (che non gli ha corrisposto lo stipendio di maggio, spingendolo a fare vertenza e a chiedere lo svincolo d’ufficio), ha subito firmato con il Cesena un contratto triennale. Nel pomeriggio l’attaccante marchigiano, che nell’ultima stagione è andato in doppia cifra in Serie C con la Triestina, era già in campo a Villa Silvia per il primo allenamento con i nuovi compagni. Il suo ingaggio sarà ufficializzato dal Cesena nella mattinata di mercoledì 20 agosto.