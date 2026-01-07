Mercato Cesena: Manolo Adamo ceduto a titolo definitivo allo Spezia

La fumata bianca è arrivata poco dopo le 17.30: il Cesena ha ceduto Manolo Adamo allo Spezia. La volontà del giocatore era chiara da tempo: il club ligure gli offriva un ingaggio superiore e un’estensione del contratto. Una volta capito che Adamo non voleva restare (non si è mai allenato con la squadra dalla ripresa del 2 gennaio e oggi non si è neppure cambiato), il Cesena ha fissato il prezzo. E in giornata lo Spezia ha soddisfatto le condizioni del club romagnolo, che non più tardi di 24 ore fa aveva respinto al mittente la seconda proposta arrivata via mail dai liguri. Per cedere il cartellino di Adamo, che ha al termine della seduta di oggi a Spiaggia 23 ha salutato tutti i compagni ed è atteso a Spezia in serata, il Cesena incasserà una cifra tra i 400mila e il mezzo milione di euro. Ma ora dovrà andare a cercare un altro esterno, oltre ad un centravanti e a un centrocampista centrale.