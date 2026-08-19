Mercato Cesena, Mancini vuole subito 4 giocatori: per la difesa spunta Gil

Il Cesena ha ufficializzato ieri l’ingaggio di Luca D’Andrea. L’esterno napoletano classe 2004, che ha scelto la maglia numero 16, è stato prelevato dal Sassuolo con la formula del prestito con diritto di riscatto e da oggi sarà a disposizione di Diamanti. Da Sassuolo, negli ultimi 14 giorni di mercato (il gong è previsto per le ore 20 di martedì 1° settembre), potrebbero arrivare altri due giocatori: Andrea Ghion e Nicholas Pierini. Il 26enne play e il 28enne attaccante, rientrati alla base rispettivamente da Empoli e da Genova sponda Sampdoria, sono due tra gli oggetti del desiderio del Cavalluccio che ha assolutamente bisogno di inserire geometria, fisicità e centimetri a centrocampo e qualità, esperienza e gol nei piedi sugli esterni d’attacco. Il diesse Mancini ha parlato a lungo con l’omologo neroverde Palmieri a margine della sfida di lunedì sera al Mapei Stadium ma si è anche visto con i giocatori.

La strategia

Da qui al 1° settembre Mancini cercherà di portare in bianconero 4 giocatori. Tre dei quali vorrebbe prenderli entro la settimana, mentre solo negli ultimi due giorni proverà a chiudere con Pierini o con un altro esterno che abbia un vissuto in categoria. Tra oggi e domani il diesse vuole portare a Diamanti un difensore centrale giovane (ultima idea Javier Gil Puche, ventenne spagnolo della Juventus, che pare in corsia di sorpasso sul 2007 Pellini del Torino) e due centrocampisti. Il favorito per il ruolo di regista è Ghion, un’alternativa è rappresentata dal norvegese Bohinen del Venezia, mentre per Yepes la richiesta dell’Empoli ha fatto desistere i bianconeri. Poi si cerca una mezzala strutturata e con un motore importante e tra gli obiettivi c’è anche Rachid Kouda del Parma, nella passata stagione prima allo Spezia e poi al Mantova.

Le uscite

Oggi il Cesena saluterà ufficialmente sia Zaro che Castagnetti: il difensore va a titolo definitivo al Ravenna, il regista alla Reggiana con la stessa formula. E ancora ieri il club bianconero si è liberato di un altro esubero: il difensore centrale Mamadou Kebbeh è andato in prestito alla Torres. Oggi sarà ufficiale anche Enea Pitti definitivo al Grosseto. In attesa da un mese di firmare con le Dolomiti Bellunesi, ora Wade valuta anche Gubbio e Trento. Restano da piazzare Pieraccini e Olivieri, oltre a Giovannini, che continua ad allenarsi da solo in attesa di sistemazione.