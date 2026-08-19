Mercato Cesena, Mancini vuole subito 4 giocatori: per la difesa spunta Gil

Cesena Calcio
Andrea Ghion, regista del Sassuolo che piace tanto ai bianconeri
Andrea Ghion, regista del Sassuolo che piace tanto ai bianconeri

Il Cesena ha ufficializzato ieri l’ingaggio di Luca D’Andrea. L’esterno napoletano classe 2004, che ha scelto la maglia numero 16, è stato prelevato dal Sassuolo con la formula del prestito con diritto di riscatto e da oggi sarà a disposizione di Diamanti. Da Sassuolo, negli ultimi 14 giorni di mercato (il gong è previsto per le ore 20 di martedì 1° settembre), potrebbero arrivare altri due giocatori: Andrea Ghion e Nicholas Pierini. Il 26enne play e il 28enne attaccante, rientrati alla base rispettivamente da Empoli e da Genova sponda Sampdoria, sono due tra gli oggetti del desiderio del Cavalluccio che ha assolutamente bisogno di inserire geometria, fisicità e centimetri a centrocampo e qualità, esperienza e gol nei piedi sugli esterni d’attacco. Il diesse Mancini ha parlato a lungo con l’omologo neroverde Palmieri a margine della sfida di lunedì sera al Mapei Stadium ma si è anche visto con i giocatori.

La strategia

Da qui al 1° settembre Mancini cercherà di portare in bianconero 4 giocatori. Tre dei quali vorrebbe prenderli entro la settimana, mentre solo negli ultimi due giorni proverà a chiudere con Pierini o con un altro esterno che abbia un vissuto in categoria. Tra oggi e domani il diesse vuole portare a Diamanti un difensore centrale giovane (ultima idea Javier Gil Puche, ventenne spagnolo della Juventus, che pare in corsia di sorpasso sul 2007 Pellini del Torino) e due centrocampisti. Il favorito per il ruolo di regista è Ghion, un’alternativa è rappresentata dal norvegese Bohinen del Venezia, mentre per Yepes la richiesta dell’Empoli ha fatto desistere i bianconeri. Poi si cerca una mezzala strutturata e con un motore importante e tra gli obiettivi c’è anche Rachid Kouda del Parma, nella passata stagione prima allo Spezia e poi al Mantova.

Le uscite

Oggi il Cesena saluterà ufficialmente sia Zaro che Castagnetti: il difensore va a titolo definitivo al Ravenna, il regista alla Reggiana con la stessa formula. E ancora ieri il club bianconero si è liberato di un altro esubero: il difensore centrale Mamadou Kebbeh è andato in prestito alla Torres. Oggi sarà ufficiale anche Enea Pitti definitivo al Grosseto. In attesa da un mese di firmare con le Dolomiti Bellunesi, ora Wade valuta anche Gubbio e Trento. Restano da piazzare Pieraccini e Olivieri, oltre a Giovannini, che continua ad allenarsi da solo in attesa di sistemazione.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui