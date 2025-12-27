Mercato Cesena, lo Spezia punta Adamo e offre Candela, per l’attacco sondaggio per Ambrosino

Tra una settimana scatterà il mercato e nei prossimi giorni il Cesena dovrà decidere se ricapitalizzare di 422mila euro per ripristinare l’indice di liquidità e quindi operare liberamente su contratti ed eventuali spese sui cartellini (in estate Fusco ha fatto campagna acquisti a zero euro) o se operare prima in uscita e, in base allo “spazio” economico liberato, fare entrate. Quasi certo che ci sarà ricapitalizzazione (in fondo negli ultimi 18 mesi la proprietà ha iniettato in società 17 milioni di euro) per poter prendere giocatori e mettere alla porta chi non rientra nei piani. In uscita ci sono soprattutto due giocatori: Celia e Bastoni. Dai discorsi sull’indice di liquidità è esente il rinnovo di Jonathan Klinsmann in quanto il nuovo accordo andrebbe ad incidere sulle stagioni future e non su questa: l’annuncio dell’estensione del portiere fino al 2028 è attesa dopo la ripresa degli allenamenti prevista per il 3 gennaio.