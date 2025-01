Mercato Cesena: le punte Abiuso e Bonfanti nel mirino, Fortuna Sittard sulle tracce di Van Hooijdonk

E’ il Fortuna Sittard, attualmente all’ottavo posto in Eredivise (il massimo campionato olandese), la squadra che ha fatto un sondaggio per Sydney Van Hooijdonk, ormai in uscita dal Cesena dopo un girone d’andata deludente e senza gol. I due club dovranno eventualmente ragionare sulla formula e sui dettagli di un’operazione che Fabio Artico vorrebbe chiudere nel più breve tempo possibile, per poi mettersi sulle tracce del sostituto dell’ex bolognese. In questo senso, il sogno della proprietà americana è il danese Christian Gytkjaer, centravanti in uscita dal Venezia, ma fuori portata per via dell’ingaggio. Un altro profilo monitorato con interesse da Artico è quello di Antonio Raimondo, anch’egli in uscita dal Venezia e di proprietà del Bologna, ma anche in questo caso vale lo stesso discorso fatto per Gytkjaer: l’ingaggio è fuori portata. Per questo motivo il Cesena segue con interesse due punte attualmente impegnate in B: Fabio Abiuso del Modena, che proprio Mignani ha lanciato tra i professionisti in C, e Nicholas Bonfanti del Pisa, un’altra punta che ha cominciato il proprio percorso proprio con la maglia dei canarini. Per Abiuso vanno innanzitutto capite le intenzioni del Modena, considerando che in uscita c’è anche l’ex bianconero Gliozzi (andrà al Sudtirol), mentre per Bonfanti c’è una folta concorrenza, a cominciare da un’altra matricola come il Mantova. Ieri, intanto, il Cesena ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Saber al Trapani.

Oggi la ripresa

Dopo aver usufruito di cinque giorni di riposo, oggi il Cavalluccio si ritroverà a Villa Silvia per la ripresa degli allenamenti. Il menù prevede una seduta pomeridiana, mentre domani i bianconeri si alleneranno al mattino, per poi fermarsi lunedì, mentre da martedì comincerà la settimana-tipo verso la sfida contro il Cittadella.

