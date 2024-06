Il Cesena sogna in attacco un clamoroso ritorno, quello di Gianluca Lapadula. Come riporta Sky Sport, la punta centrale italo-peruviana ha diverse pretendenti tra i campionati di A e B e tra i cadetti c’è anche il neopromosso Cesena del tecnico Michele Mignani. Lapadula vanta una breve apparizione in bianconero nel 2012 con poca fortuna ai tempi di Nicola Campedelli in panchina. L’attaccante italo-peruviano, classe 1990 è ancora sotto contratto con il Cagliari fino al 2026