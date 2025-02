Mercato Cesena, la volata finale mentre la classifica si accorcia

Prima di cominciare a pensare alla Reggiana, per il Cesena c’è ancora una rosa da completare. Fabio Artico avrà tempo fino a mezzanotte per consegnare almeno un rinforzo a Mignani. La priorità, per la società e per il direttore sportivo, resta l’attaccante che dovrà sostituire numericamente Kargbo. Dopo aver sondato Fumagalli del Cosenza, ieri il Cesena è tornato fortissimo su Flavio Russo del Sassuolo. E’ il possente classe 2004 nato a Catania, che proprio all’andata aveva segnato il suo primo gol in B contro il Cavalluccio, il grande favorito per occupare l’ultima casella del pacchetto avanzato: Russo, che in questa prima parte di stagione ha giocato complessivamente 12 gare segnando 2 gol (il secondo alla Salernitana), è pronto a trasferirsi in prestito dal club neroverde fino alla fine della stagione. Ieri Artico ha invece smentito che nelle ultime 24 ore di mercato possa arrivare anche un difensore, ma tutto dipenderà dagli eventuali incastri che caratterizzeranno la lunga giornata di oggi a Milano. Perchè numericamente il Cesena avrebbe bisogno di un rinforzo anche dietro. In uscita, infine, ci sarebbe ancora da piazzare Riccardo Chiarello.

