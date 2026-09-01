Mercato Cesena: La Cremonese rilancia per Shpendi e il Cavalluccio, nonostante gli annunci di ieri, riapre al dialogo per la cessione. Mancini sale a Milano

Il teatro dell’assurdo. Nella notte la Cremonese ha rilanciato col Cesena per Cristian Shpendi e la proprietà americana, che ieri alle 17 aveva annunciato via whatsapp, ha cambiato di nuovo idea, riallacciando la trattativa, che pareva arenata, con i grigiorossi. Questa mattina Andrea Mancini è partito per Milano per capire se ci sia spazio di manovra ma soprattutto dovrà capire quali siano le condizioni fisiche del giocatore che aveva scelto come sostituto, Gennaro Borrelli del Cagliari (che lo sostituirebbe con Bonazzoli della Cremonese, a chiudere il triangolo). Borrelli domenica contro l’Inter si è procurato un infortunio muscolare alla coscia che il Cagliari ha dichiarato essere una semplice contrattura. Nel caso fosse una lesione seria, Borrelli rischierebbe di stare fuori due mesi e avrebbe poco senso avere un solo centravanti come Debenedetti in rosa (visto che i due Primavera in rampa di lancio sono entrambi ko: Galvagno ne avrà per due mesi, Rossetti per 6/7 mesi) per questo periodo. Qualora cedesse Shpendi (4 milioni), oltre ad una punta centrale il Cesena andrebbe a chiudere con Nicholas Pierini, con cui ha un accordo verbale già da due settimane. Sviluppi nel pomeriggio mentre Olivieri sta per essere ceduto all’Arezzo.