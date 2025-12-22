Mercato Cesena, l’ultima voce in attacco porta a Cerri

I primi esami specifici a cui si è sottoposto nel tardo pomeriggio di sabato Michele Castagnetti hanno escluso lesioni ossee, quindi fratture. Oggi il centrocampista emiliano effettuerà una risonanza magnetica per valutare le condizioni dei legamenti della caviglia: la speranza di Mignani e dello staff medico bianconero è di recuperare il regista bianconero per la trasferta di sabato a Catanzaro, alla quale non parteciperanno Adamo e Bastoni, che domani saranno squalificati per una giornata dal giudice sportivo. Da valutare anche le condizioni di Celia, mentre il recupero di Frabotta appare scontato, oltre che fondamentale.

Nel frattempo, in vista del mercato di gennaio, una voce per l’attacco porta ad Alberto Cerri, possente ed esperto centravanti in uscita da Como, che però dovrebbe contribuire al lauto ingaggio del centravanti. Il club lariano cerca anche una sistemazione a Mazzitelli, che rientrerà dal Cagliari.

