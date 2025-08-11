Mercato Cesena: Klinsmann resta in bianconero e ora si lavorerà per il rinnovo, il Palermo si consola con Joronen

La frattura del radio occorsa ad Alfred Gomis ha fatto deragliare lo scambio di portieri sull’asse Cesena-Palermo. E nel tardo pomeriggio di oggi il club bianconero ha comunicato a quello siciliano di aver tolto Jonathan Klinsmann dal mercato in quanto, infortunatosi Gomis, non esistono più le condizioni per poter chiudere la trattativa. Ora il Cesena lavorerà con Klinsmann e il suo agente per rinnovare il contratto in scadenza nel prossimo giugno, mentre il Palermo ha subito scelto il suo nuovo titolare: è il finlandese Jesse Joronen, che era anche nella lista del Cesena, e che in Sicilia ritroverà il connazionale Pohjanpalo.