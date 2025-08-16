Mercato Cesena, Klinsmann-Palermo: rottura definitiva

Cesena Calcio
Jonathan Klinsmann (Zanotti)
Jonathan Klinsmann (Zanotti)

Jonathan Klinsmann resta a Cesena. È andato a vuoto anche il secondo assalto del Palermo, che a questo punto molla la strada del portiere statunitense del Cesena per virare sul finlandese Jesse Joronen, che firmerà già in giornata un contratto di un anno. La contro-proposta fatta questa mattina dal Palermo (un milione di euro subito più un paio di bonus da 250mila ciascuno) non è stata ritenuta soddisfacente dal board del Cesena. Klinsmann viene tolto una volta per tutte dal mercato e difenderà la porta bianconera anche nella stagione che sta per iniziare. Nelle prossime settimane il Cesena negozierà con Klinsmann il prolungamento del contratto in scadenza il 30 giugno 2026.

