Mercato Cesena, Klinsmann-Palermo: rottura definitiva

Jonathan Klinsmann resta a Cesena. È andato a vuoto anche il secondo assalto del Palermo, che a questo punto molla la strada del portiere statunitense del Cesena per virare sul finlandese Jesse Joronen, che firmerà già in giornata un contratto di un anno. La contro-proposta fatta questa mattina dal Palermo (un milione di euro subito più un paio di bonus da 250mila ciascuno) non è stata ritenuta soddisfacente dal board del Cesena. Klinsmann viene tolto una volta per tutte dal mercato e difenderà la porta bianconera anche nella stagione che sta per iniziare. Nelle prossime settimane il Cesena negozierà con Klinsmann il prolungamento del contratto in scadenza il 30 giugno 2026.