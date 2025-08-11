Mercato Cesena, Klinsmann a Palermo e Gomis in Romagna: si tratta

Ancora 48 ore. Due giorni per chiudere la trattativa con le firme o per far deragliare in modo definitivo la trattativa tra Cesena e Palermo per la doppia operazione legata ai portieri Jonathan Klinsmann e Alfred Gomis. Trattativa avviata da un mese e più, che a metà settimana sembrava essersi arenata (quando il Palermo ha provato a inserire il cartellino di Buttaro, giocatore che non interessa al Cesena, per abbassare i costi dell’operazione) e che invece è ripartita sabato. L’offerta definitiva del Palermo è articolata: 350mila euro per il prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo (a un milione 250mila) in caso di ingresso dei rosanero in zona play-off. A questo si aggiungono due bonus: uno da 250mila se il Palermo sale in A e uno da 200mila euro in caso di salvezza in A nella stagione 2026-2027. A questo va aggiunto il cartellino di Gomis, a cui il Palermo è disposto a pagare una buonuscita per far scendere l’ingaggio all’interno dei parametri fissati dal Cesena (massimo 250mila netti). Klinsmann, che con il Palermo ha già raggiunto l’accordo economico, prima di lasciare Cesena rinnoverà per altre due stagioni, visto che partirà in prestito e alla luce del contratto in scadenza nel giugno 2026. Gomis con il Cesena firmerà fino al 2027.