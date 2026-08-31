Mercato Cesena, intrigo Shpendi: la Cremonese non ha più certezze

A poco meno di 48 ore dalla fine del mercato, Cristian Shpendi è ancora il centravanti del Cesena. Uno scenario francamente impensabile fino a venerdì sera, quando la disfatta interna della Cremonese contro il Modena ha rallentato un’operazione già definita 24 ore prima, per la quale si attendeva la fumata bianca dopo la partita del Cavalluccio a Chiavari. Invece la Cremonese ha improvvisamente congelato la trattativa e anche ieri non ci sono stati contatti con il Cesena. Ora non resta che attendere gli ultimi sviluppi sui titoli di coda di una finestra di mercato estenuante.

Ultimo assalto?

La situazione è ormai nota da giovedì: Cremonese e Cesena hanno trovato l’accordo per il passaggio a titolo definitivo del centravanti ai grigiorossi per 4 milioni di euro. Shpendi ha dato la disponibilità alla cessione, che permetterebbe al Cavalluccio di liberarsi di un ingaggio pesantissimo per le casse del club bianconero, e sabato, al termine della partita del Sannazzari, ha salutato i quasi 250 tifosi presenti in curva e in tribuna, regalandosi anche alcune foto con magazzinieri e fisioterapisti. Tutto lasciava pensare che la chiusura dell’operazione potesse avvenire ieri. La Cremonese, invece, si è concentrata su altro e ha definito l’arrivo del giovanissimo trequartista juventino Licina, dopo che sabato i fari della dirigenza erano puntati su Giampaolo, il cui futuro è in bilico. Con il mercato che finirà domani, ma con il Cesena che deve “costruirsi” le alternative, o la questione si risolve oggi oppure è facile che Shpendi resti in bianconero. La sensazione è che la Cremonese voglia attendere per provare ad inserire una punta (Nasti o De Luca) nell’operazione per abbassare il costo e per liberarsi di uno dei 30 giocatori che ha in rosa.

Doppio scenario

Il Cesena è ora di fronte a un bivio. In caso di cessione di Shpendi, il direttore sportivo bianconero Mancini dovrà mettere a disposizione di Diamanti un nuovo numero 9, che avrà il compito di guidare l’attacco, ma allo stesso tempo avrà la possibilità di acquistare Pierini, aggiungendo un esterno di grande spessore in prima linea. Pierini ha già dato l’ok al Cesena ma sa che non potrà tornare in bianconero qualora restasse Shpendi (il monte ingaggi resterebbe “pieno” e il mercato verrebbe dichiarato chiuso) e così ha chiesto di avere una risposta dal Cavalluccio entro questa sera per non perdere l’alternativa che ha: l’Avellino. Quanto all’eventuale sostituto di Cristian, dopo il gol di sabato Abiuso è stato dichiarato incedibile dalla Carrarese. In salita la pista che porta a Borrelli del Cagliari (tra l’altro ko ieri sera nel finale con l’Inter), Mancini sta lavorando su un altro profilo.

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