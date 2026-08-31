Mercato Cesena, intrigo Shpendi: la Cremonese non ha più certezze

A poco meno di 48 ore dalla fine del mercato, Cristian Shpendi è ancora il centravanti del Cesena. Uno scenario francamente impensabile fino a venerdì sera, quando la disfatta interna della Cremonese contro il Modena ha rallentato un’operazione già definita 24 ore prima, per la quale si attendeva la fumata bianca dopo la partita del Cavalluccio a Chiavari. Invece la Cremonese ha improvvisamente congelato la trattativa e anche ieri non ci sono stati contatti con il Cesena. Ora non resta che attendere gli ultimi sviluppi sui titoli di coda di una finestra di mercato estenuante.