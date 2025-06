Mercato Cesena, ingaggio da Serie A: Shpendi in uscita, mirino su Luciani e Corona

Il 4 dicembre, subito dopo aver realizzato il 10° gol della sua stagione, aveva firmato il prolungamento del contratto con il Cesena fino al 2028 con adeguamento del contratto a partire dal 1° luglio. Era sulla cresta dell’onda, Cristian Shpendi: lo seguivano quasi tutte le società italiane e qualcuna in Europa (il Benfica su tutte). Dieci giorni dopo, però, il gemello si è infortunato e da allora ha segnato appena una rete nel girone di ritorno, facendo crollare le sue quotazioni e anche il prezzo del suo cartellino. Ma quel contratto, che prevede cifre da Serie A, va onorato e per questo motivo il Cesena ha già deciso di mettere sul mercato il proprio centravanti. Il prezzo che il Cavalluccio aveva fissato 6 mesi fa, ora non è più attuale e quindi si valuteranno di volta in volta le varie offerte. Al momento, però, non c’è una sola richiesta ufficiale per Cristian Shpendi, solo qualche contatto tra il suo manager Ramadani e club stranieri.