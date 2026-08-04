Mercato Cesena, in attacco si riparte da Shpendi: il club al lavoro per allungare il contratto

A meno di offerte irrinunciabili, che sul tavolo del Cesena non sono mai arrivate da 20 mesi a questa parte, Cristian Shpendi resterà e sarà il centravanti titolare del Cavalluccio e la prima certezza del reparto avanzato. Il club bianconero ha attivato i contatti con i due manager della punta italo-albanese (Fali Ramadani e Romualdo Corvino) per estendere e spalmare l’ingaggio su un contratto che, al momento, è in scadenza il 30 giugno 2028. Alle spalle di Shpendi è arrivato Debenedetti, mentre sulla fascia sinistra la coppia sarà formata da Fiori e Caprini. Sottolineato che Tosku sta per andare all’Ostiamare e Papa Wade alle Dolomiti Bellunesi (entrambi in prestito), il punto interrogativo riguarda la corsia destra: il Cesena ha tesserato Druiventak, che è già una scommessa, e deve prendere una certezza. Il Sassuolo spinge per mandare D’Andrea, che per numeri e carriera rappresenta non solo una scommessa ma un autentico azzardo. Nel prossimo mese, pur nel rispetto di un budget decisamente ridimensionato rispetto alla scorsa stagione (da 10,5 a 8,5 milioni per i soli calciatori), servirebbe un’ala destra vera per garantire a Diamanti un 4-3-3 più qualitativo e più competitivo. In uscita ci sono Olivieri oltre ai fuori rosa Giovannini e Ogunseye.