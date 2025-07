Il diesse del Cesena Filippo Fusco vorrebbe riuscire a chiudere un paio di attaccanti entro la settimana. Uno degli obiettivi è Vanja Vlahovic, centravanti serbo dell’Atalanta (classe 2004) che ha realizzato 22 reti in 36 partite nell’ultima stagione con la Under 23. Il Cesena lavora sotto traccia da giorni e proverà a bruciare uno Spezia che ieri ha preso Artistico. Si tratta per un prestito con opzione di riscatto e controriscatto. Per la fascia destra si punta ad acquistare Joseph Ceesay: inviata la richiesta, si attendono le risposte del nazionale gambiano e del Malmö, club svedese proprietario del cartellino.

