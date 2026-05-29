Mercato Cesena, il Venezia vuole stringere per Berti

Ieri sera Tommaso Berti ha raggiunto Coverciano, dove resterà fino a domenica per allenarsi con la nazionale maggiore prima di trasferirsi mercoledì a Sacile per mettersi a disposizione dell’Under 21. Sul trequartista di Calisese continua il pressing di alcuni club di A. Su tutti il Venezia, con Stroppa che lo ha inserito nell’elenco degli obiettivi per la prossima stagione: il club lagunare vorrebbe fare una proposta di acquisto in prestito con diritto di riscatto mentre il Cesena per ora vorrebbe cederlo a titolo definitivo. Su Berti ci sono altri due club di A e una squadra di Championship che ha disputato i ultimi play-off per la Premier League.