Mercato Cesena, il ritorno di Ravaglia tra i pali

Cesena Calcio
  • 02 luglio 2026
Nicola Ravaglia, forlivese classe 1988
Nicola Ravaglia, forlivese classe 1988

Senza Klinsmann, che potrà rientrare eventualmente solo nel girone di ritorno dopo la lunga riabilitazione post infortunio, in casa Cesena il numero 1 designato ad oggi è Alessandro Siano, con il baby Niccolò Fontana che lo affiancherà in ritiro. La grande novità è rappresentata dall’arrivo di Nicola Ravaglia. Il portiere forlivese classe 1988, cresciuto nel settore giovanile bianconero, ha chiuso la propria avventura alla Sampdoria dopo cinque stagioni ed è pronto a tornare a casa. Il regista dell’operazione è naturalmente Andrea Mancini, che ha conosciuto l’esperto portiere a Genova e che lo considera l’uomo ideale da inserire nello spogliatoio.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui