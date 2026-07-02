Mercato Cesena, il ritorno di Ravaglia tra i pali

Senza Klinsmann, che potrà rientrare eventualmente solo nel girone di ritorno dopo la lunga riabilitazione post infortunio, in casa Cesena il numero 1 designato ad oggi è Alessandro Siano, con il baby Niccolò Fontana che lo affiancherà in ritiro. La grande novità è rappresentata dall’arrivo di Nicola Ravaglia. Il portiere forlivese classe 1988, cresciuto nel settore giovanile bianconero, ha chiuso la propria avventura alla Sampdoria dopo cinque stagioni ed è pronto a tornare a casa. Il regista dell’operazione è naturalmente Andrea Mancini, che ha conosciuto l’esperto portiere a Genova e che lo considera l’uomo ideale da inserire nello spogliatoio.