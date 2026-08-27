Mercato Cesena, il regista sarà Bohinen, su Zamagni c’è il Como

Il nuovo regista del Cesena sarà Emil Bohinen. Sul nome del nuovo play che Andrea Mancini è pronto a consegnare a Diamanti non ci sono ormai più dubbi, mentre sulle tempistiche del suo arrivo in Romagna non sono state ancora sciolte le riserve. E’ molto probabile, infatti, che il 27enne figlio d’arte norvegese possa raggiungere Cesena solo dopo la partita di sabato a Chiavari o addirittura negli ultimi due giorni di mercato, per mettersi a disposizione del tecnico di Prato a partire dalla terza giornata contro il Mantova. Al netto dei tempi e anche della formula (da capire se sarà prestito secco o con diritto di riscatto), quel che è certo, dopo l’affondo decisivo di martedì sera, è che il volante del Cavalluccio passerà nelle mani di un centrocampista di assoluto spessore, che un anno fa non è riuscito a lasciare il segno negli ingranaggi della corazzata Venezia solo perchè davanti aveva una concorrenza spietata, a cominciare da due profili extralusso come Busio e Doumbia. Nel girone di ritorno del campionato 2023-2024, invece, Bohinen era diventato velocemente uno dei leader del Frosinone di Bianco, che è riuscito a raddrizzare una stagione non semplice grazie anche al contributo del norvegese, autore di 3 gol. Nell’1-1 del Manuzzi venne schierato proprio da play, con Darboe e Kone ai suoi lati, e giocò un’ottima partita. Se, come sembra il figlio d’arte dovesse arrivare a Cesena solo dopo la gara di sabato, a Chiavari le chiavi della squadra torneranno nuovamente nelle mani di Pagano, che non è affatto dispiaciuto domenica scorsa contro la Sampdoria. Negli ultimi giorni di mercato andrà monitorata con attenzione la situazione legata a Cristian Shpendi, che il club lascerebbe partire solo se dovesse arrivare un’offerta da almeno 3.5 milioni di euro, al momento mai pervenuta.