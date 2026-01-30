Mercato Cesena, il Philadelphia continua a corteggiare Blesa

Ancora in attesa. Del sì del board e, di conseguenza, dell’arrivo di Alberto Cerri. Neppure nella giornata di ieri la situazione si è sbloccata e a questo punto il Cesena scenderà ad Avellino senza volti nuovi da mettere a disposizione di Michele Mignani, che ieri si è soffermato a lungo sull’argomento mercato durante la conferenza di presentazione della partita, consapevole di dover affrontare la quarta partita del mese di gennaio (dopo Empoli, Reggiana e Bari) con la stessa rosa. La situazione è ormai nota e la tavola è già stata apparecchiata da una settimana, ma il board non ha ancora dato il via libera definitivo a Filippo Fusco, che con il Como e lo stesso Cerri ha trovato l’accordo a livello economico sulla base di un contratto fino al 30 giugno 2028. Uno dei motivi di questo ritardo è determinato anche dalle richieste arrivate per Jalen Blesa da Stati Uniti e Portogallo: in particolare, continua il pressing del Philadelphia Union, che vorrebbe acquistare il centravanti a titolo definitivo, ma sborsando una cifra considerata ancora troppo bassa dal club bianconero.

Anche ieri Fusco ha ribadito che per l’area tecnica Blesa è un giocatore imprescindibile, che non andrebbe ceduto e al fianco del quale andrebbe inserito un nuovo attaccante (appunto Cerri) per allungare una coperta che prevede naturalmente anche la presenza del titolarissimo Shpendi. Ma la parola finale spetta alla proprietà, con Blesa che ha già l’accordo con il club americano.

Intanto è terminata in anticipo l’avventura di due baby che il Cesena aveva girato in prestito in Serie C la scorsa estate. Il centravanti Giovanni Perini, classe 2005, ha chiuso la sua esperienza con la maglia del Novara (7 presenze in campionato e un gettone in Coppa Italia) e giocherà la seconda parte della stagione ad Arzignano. Proprio da Arzignano, invece, se n’è andato l’ex capitano della Primavera bianconera, Federico Valentini, che ha trovato poco spazio nel club vicentino (5 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia): il difensore va alla Sammaurese.

