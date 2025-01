Mercato Cesena: il Palermo respinge l’offerta per Saric

Se l’intrigo per Dario Saric fosse una partita di calcio, in questo momento Cesena e Palermo si troverebbero negli spogliatoi per l’intervallo, con il risultato inchiodato sullo 0-0. Ieri il Cesena ha provato a sferrare il colpo per assicurarsi il bosniaco classe 1997, che da ormai più di tre settimane è finito sul taccuino di Artico come primo rinforzo per il centrocampo, ma la proposta del Cavalluccio è stata giudicata insufficiente dal club rosanero. Il Cesena avrebbe fatto pervenire un’offerta inferiore ai 100mila euro, decisamente distante dalla cifra (300mila euro) richiesta inizialmente dal Palermo per il trasferimento di Saric in prestito oneroso in Romagna con diritto di riscatto. Il centrocampista ha di nuovo ribadito di volere accettare la proposta del Cavalluccio e di trasferirsi molto volentieri alla corte di Mignani, in una città e in una squadra dove è già stato ai tempi del settore giovanile per una stagione, ma al momento la trattativa tra i due club non si riesce a sbloccare. La partita, però, non sarebbe ancora finita. Il secondo tempo del match tra Cesena e Palermo si “giocherà” oggi, quando i due direttori sportivi Artico e Osti proveranno a trovare un punto d’incontro sulla cifra, anche perché nel frattempo i giorni continuano a passare e di sabbia nella clessidra ce n’è sempre di meno per consegnare un nuovo centrocampista a Mignani.

Occhi su Zuccon

Proprio per non farsi trovare impreparato o a mani vuote in caso di fumata nera, ieri Artico ha riallacciato i contatti con l’Atalanta e con l’entourage di Federico Zuccon. Il centrocampista classe 2003, di proprietà della Dea, che in estate lo ha girato in prestito alla Juve Stabia dopo un’ottima stagione con la maglia del Cosenza, è finito velocemente ai margini e non rientra più nei piani di Pagliuca, che non lo ha mai schierato titolare in questo campionato, concedendogli appena 69 minuti spalmati su 7 partite. In questo caso l’operazione sarebbe molto più semplice: Zuccon rientrerebbe per fine prestito all’Atalanta, che lo girerebbe al Cesena fino al termine della stagione sempre a titolo gratuito. E’ stato invece depennato dalla lista Matthias Braunoder del Como in quanto Artico ha deciso di voler puntare su una mezzala e non su un mediano come l’austriaco, che pure farebbe super comodo soprattutto nelle prossime 3 partite da affrontare senza Calò.

McGlynn ora o in estate

La proprietà continua intanto a lavorare per il ventunenne centrocampista della nazionale a stelle e strisce Ryan McGlynn, il cui arrivo viene visto come un “mezzo” importante per attrarre altri investitori in territorio americano all’interno del Cesena. La trattativa prosegue: si lavora al prestito (probabilmente per 18 mesi) con diritto o obbligo di riscatto. Se andasse in porto ora, i primi tempi sarebbero per McGlynn, che è comunque nazionale e che ha giocato le Olimpiadi a Parigi con il Team Usa, di “apprendistato” in vista di un lancio vero e proprio previsto per gli ultimi mesi del campionato. Se invece non si riuscirà a trovare l’accordo, il club tornerà alla carica in estate. Perché un giocatore americano in squadra è di loro gradimento.

Kargbo “congelato”