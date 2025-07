Mercato Cesena, Il Palermo propone Verre e resta alla finestra per Klinsmann

L’annuncio ufficiale è arrivato quando Giovanni Zaro aveva già concluso il suo primo allenamento ad Acquapartita agli ordini di Mignani. Il nuovo difensore del Cesena era salito in ritiro nel tardo pomeriggio di martedì, ma il contratto biennale con il Cavalluccio è stato depositato solo ieri mattina e l’ufficializzazione del suo ingaggio data alle 11.45. In carriera ha vinto un campionato di Serie C con il Sudtirol mentre in Serie B ha giocato 108 partite in tre stagioni realizzando 9 reti (5 delle quali a Bolzano nella stagione 2022-2023). Zaro riabbraccia Mignani, che lo ha allenato a Modena nel 2019-2020.

Martedì il prossimo arrivo

Il prossimo arrivo in maglia bianconera sarà quello di Marco Olivieri. L’attaccante classe 1999 di proprietà della Triestina ha chiesto la messa in mora del club alabardato e la rescissione del contratto: pec inviata mercoledì 2 luglio che farà scattare lo svincolo nella giornata di martedì 22 (anche se poi la Triestina potrebbe opporsi entro i 15 giorni successivi). Se, come sembra ormai assodato, la Triestina non provvederà a pagare la mensilità di maggio entro il 22, già in serata Olivieri raggiungerà Cesena. Cesena che aveva messo nel mirino un altro giocatore della Triestina che ha chiesto la messa in mora del club: Omar Correia. Il centrocampista francese ha però chiesto un ingaggio altissimo che Fusco non intende soddisfare: quasi certo, quindi, che Correia possa trasferirsi al Monza.

Idea Verre

Nelle prossime due settimane l’idea di Fusco è di portare a Mignani, oltre a Olivieri, altri 2 o 3 giocatori: un esterno, un altro attaccante e un centrocampista centrale. Per quest’ultimo ruolo il nome circolato ieri è quello di Valerio Verre, regista che Mignani e il suo vice Vergassola “incrociarono” giovanissimo a Siena nella stagione 2012-2013: all’epoca il tecnico guidava la Primavera dei toscani mentre il suo attuale vice era il capitano di quel Siena. Verre, che non è stato convocato da Inzaghi per il ritiro, è in uscita dal Palermo, che potrebbe averlo proposto al Cesena in un “pacchetto” con il difensore centrale polacco Peda, che interessa parecchio ai romagnoli. Oppure...

Klinsmann, offerte bassissime

Klinsmann continua ad allenarsi bene e a stare alla grande, però il Cesena se trovasse, lo cederebbe. Questo perché era stato assicurato alla proprietà una cessione importante. Il fatto è che per Shpendi non sono arrivate offerte reali (solo chiacchiere al ribasso) mentre per Klinsmann ci sono due trattative blande con Palermo ed Empoli, che però offrono le briciole. Quindi: che senso avrebbe cederlo?

Due ex nuovi avversari

Per due settimane non ha risposto all’offerta avanzata dal Cesena, che lo avrebbe ripreso ma negoziando al ribasso il costo del cartellino, da ieri è un avversario: Joseph Ceesay è stato infatti ingaggiato dall’Empoli, che lo ha acquistato dal Malmö. Il Cesena nella stagione che verrà sfiderà anche Elayis Tavsan: il Verona lo ha ceduto in prestito alla Reggiana.