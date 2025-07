Mercato Cesena: il Palermo offre Gomis per Klinsmann, Silvestri a Brescia

Il Cesena, lo ha detto Mignani dopo il test contro la Sampierana e lo ha confermato l’amichevole di sabato sera a Forlì, ha bisogno di rinforzi. I primi due sono ormai noti. Anzi, uno è già in gruppo da qualche giorno ed è Blesa che già in settimana dovrebbe firmare il contratto che lo legherà al Cesena per due anni. L’altro sarà Olivieri, che a metà settimana otterrà lo svincolo per i mancati pagamenti della Triestina e si unirà ai bianconeri. In avvicinamento c’è anche Ciervo, esterno di proprietà del Sassuolo, che il Cesena vorrebbe in prestito con opzione di riscatto. Sempre caldi anche i nomi di Comenencia e Pietrelli della Juventus e del giovane attaccante spagnolo Diao dell’Atalanta.

Gomis per Klinsmann?

Da Palermo rimbalza intanto una “pazza” voce, con il club rosanero che vorrebbe inserire il cartellino di Alfred Gomis, 31enne portiere già apprezzato a Cesena con Drago nel 2015-2016, nell’operazione che potrebbe portare Klinsmann in Sicilia. Joronen, Bardi e Lezzerini sono in realtà nomi più caldi.

Silvestri a Brescia

E’ l’Union Brescia il futuro di Silvestri: accordo ormai fatto, con il difensore centrale pronto a salutare definitivamente la Romagna. Ogunseye deve scegliere tra Campobasso e Monopoli mentre Manetti va in prestito a Forlì. Il Frosinone potrebbe stringere a breve per Calò.