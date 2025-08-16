Mercato Cesena: il Palermo è tornato alla carica per Klinsmann

Filippo Inzaghi non si è arreso all’idea di dover rinunciare a Jonathan Klinsmann e ha chiesto al Palermo di tentare di nuovo l’assalto al portiere del Cesena. Così giovedì sera il club rosanero ha riallacciato i contatti con il Cavalluccio, che a inizio settimana, dopo che lo scambio con Gomis era saltato per l’infortunio del portiere senegalese, aveva tolto Klinsmann dal mercato, annunciando l’inizio delle negoziazioni per il rinnovo del contratto. Il Cesena, che fosse andato in porto lo scambio con Gomis si sarebbe accontentato di 350mila per il prestito più 1,3 milioni tra un anno (obbligo di riscatto), ha fissato il nuovo prezzo in un milione e 750mila euro. Tutti subito. Per il Palermo la richiesta è eccessiva, per questo ha chiesto una settimana di tempo per provare a convincere il proprio board (il City Group, legato al Manchester City) a dare il via libera ad un extra budget, cosa negata a più riprese fino a lunedì scorso. Il Cesena, però, di tempo non ne ha. Anzi, ha molta fretta e vuole avere una risposta non più tardi di martedì, in quanto se dovesse cedere il proprio portiere dovrebbe poi trovare un valido sostituto, che era stato individuato nel finlandese Jesse Joronen (svincolato dopo i sei campionati in Italia con Brescia e Venezia). Già trattato a luglio, Joronen aveva dato la disponibilità al Cesena ma ora su di lui in settimana è piombato anche lo Spezia dopo l’infortunio di Sarr e quindi non sarebbe facile portarlo in Romagna. Quello di avere un paio di milioni (scarsi) in più ma un portiere di seconda o di terza fascia tra i pali è un rischio che il Cesena non può correre.