Mercato Cesena, il baby Zaghini passa al Torino

Cesena Calcio
  • 03 luglio 2026
Mercato Cesena, il baby Zaghini passa al Torino

La Lega Serie A, dopo aver ufficializzato il calendario del prossimo campionato, ha pubblicato anche il tabellone della Coppa Italia Primavera 2026-2027. Il Cesena, che entro il weekend dovrebbe ufficializzare il nome del sostituto di Nicola Campedelli, entrerà in gioco agli ottavi di finale, in programma il 20 gennaio 2027. A proposito di baby, lascia la Romagna per approdare al Torino il terzino Mattia Zaghini: classe 2008, reduce da un’ottima stagione in Under 18 con alcune apparizioni anche in Primavera, l’ormai ex bianconero non era sceso in campo nelle ultime 8 gare ufficiali della scorsa stagione ed ora è pronto per mettersi in gioco in un club di Serie A di grande prestigio, che gli farà firmare un contratto fino al 30 giugno 2029. Tornando alla scorsa stagione, tra i giocatori lasciati liberi dal Cesena c’era anche il difensore centrale Federico Ribello, che proprio ieri è stato ufficializzato dalla Pistoiese: nel campionato 2026-2027 di Serie D sarà allenato da Pierpaolo Bisoli.

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