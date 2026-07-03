Mercato Cesena, il baby Zaghini passa al Torino

La Lega Serie A, dopo aver ufficializzato il calendario del prossimo campionato, ha pubblicato anche il tabellone della Coppa Italia Primavera 2026-2027. Il Cesena, che entro il weekend dovrebbe ufficializzare il nome del sostituto di Nicola Campedelli, entrerà in gioco agli ottavi di finale, in programma il 20 gennaio 2027. A proposito di baby, lascia la Romagna per approdare al Torino il terzino Mattia Zaghini: classe 2008, reduce da un’ottima stagione in Under 18 con alcune apparizioni anche in Primavera, l’ormai ex bianconero non era sceso in campo nelle ultime 8 gare ufficiali della scorsa stagione ed ora è pronto per mettersi in gioco in un club di Serie A di grande prestigio, che gli farà firmare un contratto fino al 30 giugno 2029. Tornando alla scorsa stagione, tra i giocatori lasciati liberi dal Cesena c’era anche il difensore centrale Federico Ribello, che proprio ieri è stato ufficializzato dalla Pistoiese: nel campionato 2026-2027 di Serie D sarà allenato da Pierpaolo Bisoli.