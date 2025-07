Mercato Cesena, il 3-5-2 di Mignani fa allentare la presa su Rao

Filippo Fusco avrebbe dovuto raggiungere Cesena ieri sera, ma la forte scossa di terremoto che ha colpito ieri i Campi Flegrei a due passi da Napoli ha creato disagi e ha avuto forti ripercussioni anche sul traffico ferroviario, obbligando il direttore sportivo del Cavalluccio a trascorrere la notte a casa e a partire questa mattina in auto per salire in Romagna.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, dopo essersi più volte consultato anche con Mignani, l’avvocato napoletano ha allentato la presa su Emanuele Rao: l’intenzione del tecnico bianconero è quella di ripartire dal 3-5-2, un sistema di gioco che non prevede l’utilizzo di attaccanti esterni o di trequartisti “alla Kargbo” e che dunque penalizzerebbe il 19enne, che oggi si svincola dopo la mancata iscrizione della Spal e che sarebbe di complicata collocazione nell’impianto bianconero. Pertanto sarà molto difficile vedere Rao con la maglia del Cesena nella prossima stagione.

Restano invece vive le piste che portano al centrocampista Matteo Guidi e all’attaccante Pierluca Luciani, entrambi svincolati da Pontedera e Messina, che rappresentano due scommesse a costo zero che stuzzicano Fusco.

Ma per rinforzare il nuovo Cesena c’è naturalmente bisogno di tanto altro in tutti i reparti, mentre in uscita al momento si registrano solo movimenti “minori”. L’ex capitano della Primavera, Federico Valentini, andrà all’Arzignano in prestito, mentre il terzino sinistro Diego Rossi, rientrato dall’esperienza alla Cavese, dovrebbe passare sempre in prestito al Monopoli, che al momento è in vantaggio sul club campano, il quale accoglierebbe volentieri il 20enne mancino.

Tra oggi e domani, intanto, sono attese due ufficialità, che riguarderanno gli ex compagni in bianconero Davide Succi e Federico Agliardi: il primo diventerà il nuovo responsabile tecnico del settore giovanile, al fianco di Massimo Agostini (in possesso del patentino) e di Fabrizio Faro, mentre il secondo sarà il nuovo preparatore dei portieri.

