Mercato Cesena, idea Abiuso in attacco, c’è un’offerta per Calò

Almeno altri 3 giocatori entro la fine del mese: è l’obiettivo che si è dato il direttore sportivo Fusco. Il primo sarà Olivieri, attaccante che ha messo in mora la Triestina e che solo da martedì (se il club giuliano non provvederà a pagargli lo stipendio di maggio) potrà firmare per il Cesena. Olivieri sarà il primo innesto in attacco, reparto che Fusco vorrebbe “allargare” a 5 giocatori. Così fosse, vista la sola presenza di Shpendi, oltre ad Olivieri gli arrivi in prima linea sarebbero tre. Uno potrebbe essere Fabio Abiuso, ventiduenne lanciato tra i professionisti proprio da Mignani a Modena nel 2020 e poi finito all’Inter, con cui nel 2022 ha vinto lo scudetto Primavera. Tornato in gialloblù ha segnato 7 reti in C e altrettante in B. Va a scadenza tra un anno e vuole lasciare Modena: su di lui il Cesena e anche l’Inter Under 23, che ieri ha fatto firmare il contratto biennale a Prestia.

C’è traffico sulla direttrice Cesena-Palermo. I siciliani vorrebbero Klinsmann e hanno proposto in cambio Verre. Il Cesena segue invece Peda, che per ora non si muove da Palermo. Bisogna aspettare anche per l’esterno juventino Pietrelli (che Fusco conta di chiudere in prestito a inizio agosto, l’alternativa sarebbe Ciervo del Sassuolo) e per Iannoni del Sassuolo, che resterà un sogno impossibile dal momento che i neroverdi lo ritengono incedibile.

A proposito di uscite, il Pescara ieri ha richiesto ufficialmente Giacomo Calò: Fusco ha avvisato giocatore e manager, che ora decideranno se accettare o meno la proposta degli abruzzesi.

