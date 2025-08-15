Mercato Cesena: i bianconeri stringono i tempi per Castagnetti della Cremonese

Dopo l’ingaggio di Vittorio Magni, che il Cesena ha prelevato dal Milan in prestito con diritto di riscatto (con i rossoneri che si sono tenuti una percentuale sulla futura rivendita), e quello di Marco Olivieri che verrà ufficializzato martedì e che è già programmato da oltre un mese, nelle ultime due settimane di mercato il Cesena ha intenzione di mettere a segno altri tre acquisti. Il primo dovrebbe essere quello di Michele Castagnetti, regista che compirà 36 anni a dicembre e che ha appena vinto con la Cremonese il suo 4° campionato di B (due con i grigiorossi e prima uno con la Spal e uno con l’Empoli). Le possibilità di chiudere sono concrete, con la Cremonese che gli darà una buonuscita e con il Cesena che gli farà sottoscrivere un contratto biennale.