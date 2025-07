Mercato Cesena, Fusco cerca di piazzare Ogunseye e Silvestri

Il direttore sportivo Fusco ieri ha assistito al primo tempo dalla montagnola in mezzo ai tifosi per vedere dall’alto l’effetto che faceva il Cesena. Prima e dopo ha tessuto trame al telefono in visto delle prossime due settimane di lavoro che si preannunciano molto impegnative. Perché nei progetti del direttore sportivo c’è la volontà di fare entrare 3/4 giocatori e di farne uscire altrettanti. Il primo arrivo sarà Marco Olivieri, che ha iniziato il conto alla rovescia in vista dello svincolo dalla Triestina che arriverà martedì qualora i giuliani non dovessero pagargli gli stipendi arretrati bloccando in questo modo la messa in mora. Fusco in questo momento balla sulle punte, nel senso che sta lavorando anche su Abiuso del Modena, che però è sotto contratto e va quindi trovato un accordo con il Modena. Una punta c’è anche in uscita è Roberto Ogunseye, che ieri non ha per nulla brilla: sul colosso emiliano si è fatto avanti il Foggia, club in cui Ogunseye ha giocato nella stagione 2022-2023, trascinando i rossoneri a un passo dalla B, con la finale play-off poi persa contro il Lecco, che aveva in precedenza eliminato il Cesena. In uscita c’è anche Silvestri, che non vuole andare nel Girone C e che confida di poter trovare un acquirente nel Girone A, magari il Brescia (risorto dalle ceneri della FeralpiSalò) o il Vicenza.