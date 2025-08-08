Mercato Cesena: Fusco aspetterà gli ultimi giorni, ecco i papabili

Cesena Calcio
  • 08 agosto 2025
Il direttore sportivo bianconero Filippo Fusco (Zanotti)
Il direttore sportivo bianconero Filippo Fusco (Zanotti)

Tommaso Arrigoni è tornato ieri mattina nella sua Cesena e, nel primo pomeriggio, ha sostenuto le visite mediche. Oggi il club bianconero lo potrà annunciare (contratto biennale) e di conseguenza il centrocampista di Borello potrà partecipare regolarmente all’allenamento in programma a Villa Silvia alle ore 17.30, ultima seduta della settimana prima del test amichevole di domani sera contro la Japan University Football Association in programma al Manuzzi (ore 20.30). Nella rosa bianconera Arrigoni prende il posto di Giacomo Calò, ceduto ufficialmente ieri al Frosinone in prestito con diritto di riscatto. Il 31enne di Borello è quindi l’undicesimo bianconero che va ad occupare la lista A, cioè la lista Over (nati fino al 31 dicembre 2001) che può prevedere un massimo di 18 calciatori. Sono proprio complessivamente 18, al momento, i bianconeri a disposizione di Mignani, compresi i sei under (Guidi, Francesconi, Berti, Ciervo, Diao e Shpendi) e l’unico calciatore bandiera (Ciofi). A margine della conferenza stampa di presentazione di Blesa, ieri Fusco ha confermato che è previsto ancora un rinforzo per reparto. Il direttore sportivo napoletano cerca un difensore, in grado di giocare sia da centrale che da braccetto, un esterno da affiancare ad Adamo che possa “scivolare” anche a sinistra, un centrocampista e due attaccanti, uno dei quali sarà Olivieri, sempre al netto di eventuali nuove uscite.

I botti finali

Se non ci sarà la cessione di Klinsmann (il Palermo deciderà nel fine settimana mentre il Cesena non sembra più nell’ordine d’idea di lasciar partire il figlio d’arte), il prossimo movimento del Cesena sul mercato sarà quello di Olivieri, che solo attorno al 20 agosto sarà liberato dal vincolo con la Triestina. L’intenzione di Fusco è quella di attendere gli ultimi 10/12 giorni per mettere a segno i restanti acquisti, poiché verso fine mercato si potrebbero liberare quei giocatori che interessano e che ora sono dichiarati incedibili.

Peda, Castagnetti e gli altri

Ad esempio il difensore centrale Peda del Palermo, che al momento Inzaghi non molla. O come, avanzando a centrocampo, l’esperto Michele Castagnetti, regista classe 1989 della Cremonese, o il 25enne Andrea Ghion del Sassuolo. Mignani, però, potrebbe decidere di rinunciare a un altro regista (affiancando Berti e Francesconi ad Arrigoni) per puntare su una mezzala “alla Saric” ma con maggiore qualità: nel caso il sogno forse impossibile è Edoardo Iannoni del Sassuolo, il giocatore più avvicinabile Leonardo Benedetti della Sampdoria, che il tecnico ha già allenato a Bari nella straordinaria stagione 2022-2023, quando i pugliesi andarono a un soffio dalla Serie A e l’ex Imolese segnò 4 gol. Per la fascia si attende Pietrelli, che la Juventus ha portato in ritiro in Germania, mentre in attacco chissà che non venga fuori una carta a sorpresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui