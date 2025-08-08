Mercato Cesena: Fusco aspetterà gli ultimi giorni, ecco i papabili

Tommaso Arrigoni è tornato ieri mattina nella sua Cesena e, nel primo pomeriggio, ha sostenuto le visite mediche. Oggi il club bianconero lo potrà annunciare (contratto biennale) e di conseguenza il centrocampista di Borello potrà partecipare regolarmente all’allenamento in programma a Villa Silvia alle ore 17.30, ultima seduta della settimana prima del test amichevole di domani sera contro la Japan University Football Association in programma al Manuzzi (ore 20.30). Nella rosa bianconera Arrigoni prende il posto di Giacomo Calò, ceduto ufficialmente ieri al Frosinone in prestito con diritto di riscatto. Il 31enne di Borello è quindi l’undicesimo bianconero che va ad occupare la lista A, cioè la lista Over (nati fino al 31 dicembre 2001) che può prevedere un massimo di 18 calciatori. Sono proprio complessivamente 18, al momento, i bianconeri a disposizione di Mignani, compresi i sei under (Guidi, Francesconi, Berti, Ciervo, Diao e Shpendi) e l’unico calciatore bandiera (Ciofi). A margine della conferenza stampa di presentazione di Blesa, ieri Fusco ha confermato che è previsto ancora un rinforzo per reparto. Il direttore sportivo napoletano cerca un difensore, in grado di giocare sia da centrale che da braccetto, un esterno da affiancare ad Adamo che possa “scivolare” anche a sinistra, un centrocampista e due attaccanti, uno dei quali sarà Olivieri, sempre al netto di eventuali nuove uscite.