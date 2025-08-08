Mercato Cesena: Fusco aspetterà gli ultimi giorni, ecco i papabili

Ad esempio il difensore centrale Peda del Palermo, che al momento Inzaghi non molla. O come, avanzando a centrocampo, l’esperto Michele Castagnetti, regista classe 1989 della Cremonese, o il 25enne Andrea Ghion del Sassuolo. Mignani, però, potrebbe decidere di rinunciare a un altro regista (affiancando Berti e Francesconi ad Arrigoni) per puntare su una mezzala “alla Saric” ma con maggiore qualità: nel caso il sogno forse impossibile è Edoardo Iannoni del Sassuolo, il giocatore più avvicinabile Leonardo Benedetti della Sampdoria, che il tecnico ha già allenato a Bari nella straordinaria stagione 2022-2023, quando i pugliesi andarono a un soffio dalla Serie A e l’ex Imolese segnò 4 gol. Per la fascia si attende Pietrelli, che la Juventus ha portato in ritiro in Germania, mentre in attacco chissà che non venga fuori una carta a sorpresa.© RIPRODUZIONE RISERVATA