Mercato Cesena: Frabotta può ritrovare Mignani in bianconero

È atteso per oggi a Cesena il nuovo direttore generale Corrado Di Taranto. Il club bianconero, dopo aver trovato l’accordo con l’ormai ex dirigente della Spal, lo annuncerà nei prossimi giorni o al più tardi all’inizio della prossima settimana, quando comincerà ufficialmente la nuova stagione. Sistemate le caselle di allenatore e direttore generale, ora è il momento di pensare alla costruzione della squadra che affronterà il prossimo campionato di B. Artico e Mignani hanno definito le prime strategie nei giorni scorsi e si riaggiorneranno questa settimana, quando il tecnico tornerà in Romagna.

Per la fascia sinistra il Cesena ha messo gli occhi su Gianluca Frabotta, esterno basso mancino classe 1999, rientrato alla Juve dopo un buonissimo girone di ritorno trascorso a Cosenza (15 presenze e 3 gol). Nel girone di andata aveva indossato la maglia del Bari, dove nelle prime 9 giornate era stato allenato proprio da Mignani, che lo aveva schierato tre volte da titolare contro Catanzaro, Como e Reggiana (ma Frabotta era arrivato in Puglia alla fine del mercato e a campionato già cominciato). Sul mancino della Juve c’è anche la Sampdoria di Pirlo, il tecnico che lo aveva lanciato in A quattro anni fa.

Nel frattempo, dopo una stagione da 10 gol e 11 assist in Serie C, Augustus Kargbo è finito nel mirino del Blackburn, glorioso club inglese che milita in Championship, l’equivalente della nostra Serie B. Tra i dirigenti inglesi e l’entourage del giocatore c’è stato un contatto, ma il Cesena non ha ancora ricevuto nessuna richiesta ufficiale.