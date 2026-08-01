Mercato Cesena, Fiori in arrivo: definita la formula

Stasera il Cesena debutterà al Manuzzi (ore 20.30) nella prima amichevole in programma in città. I bianconeri di Diamanti sfideranno la Forsempronese (club di Serie D che un anno fa ha chiuso il campionato al 9° posto nel Girone F) in uno dei due test in programma all’Orogel Stadium in questo mese di agosto che comincia oggi (l’altro si giocherà mercoledì sera contro la Vis Pesaro alle ore 20). Nel frattempo, Mancini continua a limare gli ultimi dettagli per Debenedetti e Fiori, che arriveranno a Cesena lunedì: il primo con la formula del prestito dal Genoa, mentre il secondo si trasferirebbe in Romagna in prestito oneroso dal Mantova, con obbligo di riscatto e contratto fino al 30 giugno 2029. Intanto la Reggiana ha ceduto Reinhart in Cile e ha liberato un posto a centrocampo: ora il club emiliano potrebbe bussare alla porta del Cesena per assicurarsi Castagnetti in cabina di regia.

Oggi alle 17.30 intanto debutta anche la Primavera sul campo della Savignanese.