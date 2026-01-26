Mercato Cesena e l’eterna attesa: per Cerri si attende il via libera dagli Usa

Comincia oggi l’ultima settimana della finestra invernale di mercato, che chiuderà lunedì prossimo alle 20.

Il Cesena, per continuare a difendere un posto nei play-off ed eventualmente mantenere il passo del girone d’andata, ha l’obbligo di rinforzare la propria rosa in (almeno) due zone del campo: davanti e sugli esterni. Il direttore sportivo Filippo Fusco ne è ben consapevole ed ha già individuato e bloccato i due rinforzi da consegnare a Mignani: si tratta di Alessandro Di Pardo e Alberto Cerri. Per quest’ultimo l’intesa con il Como e l’entourage del giocatore è stata trovata alla fine della scorsa settimana: a Cerri è stato proposto un contratto di due anni e mezzo a 250mila euro (più bonus) a stagione, mentre i 4 mesi che restano da qui a giugno saranno coperti dal club lariano, con cui il centravanti è legato fino al prossimo 30 giugno. L’operazione è definita e manca solo il via libera della proprietà: il sì del board americano è atteso oggi o al massimo domani, per poi permettere a Mignani di avere Cerri già a disposizione per la trasferta di sabato prossimo ad Avellino.

Anche l’esterno Di Pardo, di proprietà del Cagliari, è già stato bloccato, ma prima serve muovere un esterno al momento in rosa: il primo (e unico) indiziato è Raffaele Celia, sul quale c’è sempre il Benevento.

Oggi, intanto, comincia la settimana di lavoro che porta alla difficilissima e scomoda trasferta in Irpinia, dove Mignani sa già che non potrà contare sull’infortunato Bastoni e soprattutto su uno dei tre titolarissimi in difesa, Massimiliano Mangraviti, che domani sarà fermato per una giornata dal giudice sportivo.

