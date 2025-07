Mercato Cesena, è fatta per Zaro in difesa, Olivieri primo rinforzo per l’attacco

Il Cesena ha scelto il sostituto di Giuseppe Prestia: è Giovanni Zaro. Fusco ha trovato l’accordo con il Modena per il cartellino del trentunenne difensore centrale che forse già in giornata (massimo domani) svolgerà le visite mediche e salirà ad Acquapartita. Ritroverà Mignani, che lo ha già allenato nel 2020-’21 a Modena, quando i canarini chiusero il Girone B di Serie C al 4° posto con 70 punti. Alto 193 centimetri, Zaro vanta 111 presenze in B (play-off inclusi) impreziositi da 9 gol, l’ultimo dei quali segnato al Cesena nel 2-2 di inizio stagione.

Prestia è già all’Inter

Zaro erediterà non solo il posto ma anche il numero 19 di Prestia, che da ieri, pur non potendo firmare fino a giovedì 24 (quando l’Inter Under 23 diventerà una squadra di Serie C) si allena ad Appiano Gentile agli ordini di Stefano Vecchi, grazie al nullaosta del Cesena. Fatta per Donnarumma e Pieraccini al Catania, per Coveri, Giovannini e Veliaj al Forlì.

In attacco c’è Olivieri

Sarà Marco Olivieri il primo rinforzo del Cesena in attacco. Punta che non ha molti gol tra i piedi (massimo di 5 in B ad Empoli, di 10 alla Triestina nell’ultima stagione), è apprezzatissimo dai tecnici che lo hanno allenato per la sua generosità. Olivieri ha messo in mora la Triestina e, se non gli sarà corrisposto lo stipendio, si svincolerà lunedì 21: l’accordo con il Cesena è già fatto, con Fusco che ha anticipato la concorrenza grazie al rapporto con il giocatore, che lanciò nella Juve Next Gen. Olivieri ha giocato 4 volte la B vincendola con Empoli e Venezia.

Turni infrasettimanali

Stabilite le soste, il boxing day e gli infrasettimanali della stagione 2025/2026. Si parte sabato 23 agosto, con opening day venerdì 22, la fine della regular season il week-end dell’8-10 maggio. Quattro le soste Fifa, mentre saranno cinque i turni infrasettimanali: si comincerà il 30 settembre, a seguire il 28 ottobre, il 10 febbraio, il 3 marzo e il 17 marzo. Si giocherà il boxing day il 26/27 dicembre e anche il giorno di Pasquetta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA