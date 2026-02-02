Mercato Cesena, dopo Corazza, Cerri e Castrovilli può arrivare una sorpresa finale in attacco

Tommaso Corazza ieri ha conosciuto i nuovi compagni, svolto il primo allenamento a Villa Silvia e giocato, come esterno sinistro (ruolo che occuperà anche venerdì contro il Pescara vista la squalifica di Frabotta), una partitella tra chi non è sceso in campo ad Avellino contro una mista Primavera-Under 17. Nel pomeriggio è arrivato a Cesena anche il centravanti Alberto Cerri: questa mattina sosterrà le visite e poi si unirà alla squadra. Corazza e Cerri saranno probabilmente annunciati in mattinata. Mentre il terzo arrivo sarà ufficializzato nel pomeriggio.