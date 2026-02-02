Mercato Cesena, dopo Corazza, Cerri e Castrovilli può arrivare una sorpresa finale in attacco

Tommaso Corazza ieri ha conosciuto i nuovi compagni, svolto il primo allenamento a Villa Silvia e giocato, come esterno sinistro (ruolo che occuperà anche venerdì contro il Pescara vista la squalifica di Frabotta), una partitella tra chi non è sceso in campo ad Avellino contro una mista Primavera-Under 17. Nel pomeriggio è arrivato a Cesena anche il centravanti Alberto Cerri: questa mattina sosterrà le visite e poi si unirà alla squadra. Corazza e Cerri saranno probabilmente annunciati in mattinata. Mentre il terzo arrivo sarà ufficializzato nel pomeriggio.

Aveva invano provato a prendere Valoti (poi andato allo Spezia) o Rafia (finito all’Espérance Tunisi), dopodiché Fusco aveva abbandonato l’obiettivo mezzala offensiva in quanto non riusciva ad avere ok per centravanti ed esterno, figuriamoci per un centrocampista. Invece la plusvalenza fatta per Jalen Blesa ha liberato risorse e sabato sera il diesse ha iniziato a mettere sul tavolo le idee, scegliendo ieri mattina con Mignani il profilo ritenuto più adatto al gioco del Cesena: Gaetano Castrovilli. E’ una scommessa, sia chiaro. Come in passato lo furono tante altre: alcune perse (Riccardo Cazzola, ad esempio), altre vinte come Davide Di Gennaro, che a Cesena in sei mesi conquistò tutti. Castrovilli, che compirà 29 anni tra due settimane, è ancora giovane e meno di 5 anni fa diventava campione d’Europa con la nazionale italiana di Roberto Mancini a Wembley (una presenza in quegli Europei contro il Galles, 4 in totale in nazionale). Da allora ha avuto due gravi infortuni al ginocchio sinistro che ne hanno frenato la brillante carriera: il 16 aprile in Fiorentina-Venezia rimediò una lussazione del ginocchio sinistro che gli comportò la rottura completa del legamento crociato anteriore e parziale del legamento collaterale mediale e anche la rottura della capsula mediale. Operato dal professor Mariani, rientrò il 21 dicembre, ma l’11 agosto 2023 fu di nuovo operato per un’insufficienza al legamento crociato anteriore sinistro, che lo tenne fuori 8 mesi. Fino ai 25 anni, quindi prima dei due infortuni, aveva giocato 90 partite in A, 63 in B, 13 in Coppa Italia, 4 in nazionale e 2 in Under 21. Da allora, negli ultimi 4 anni, ha giocato 42 partite in A, 17 in B quest’anno a Bari, 7 in Conference League e 5 in Coppa Italia.

Dopo le ultime due stagioni non esaltanti in A tra Fiorentina, Lazio e Monza, quest’estate Castrovilli aveva deciso di rimettersi in gioco nella sua Bari, firmando un contratto di un anno a 200mila euro netti. A fine dicembre lo strappo a causa di un terribile messaggio social (“Che il cancro vi divori tutti, che i vostri figli e tutto ciò che avete muoiano”) inviato da uno pseudo tifoso al profilo Instagram della moglie. Il 10 gennaio la sua ultima partita giocata a Carrara, chiusa all’intervallo per un’elongazione alla coscia destra. Messo sul mercato dopo l’arrivo di Longo, è ora pronto a ripartire da Cesena. Il Cavalluccio ne rileverà cartellino e ingaggio e poi potrebbe chiedere un’eventuale opzione di rinnovo nel caso in cui in bianconero dovesse tornare il calciatore che fu.