Mercato Cesena, difesa completata con l’arrivo di Jacopo Gelli dal Frosinone

Il Cesena ha completato la difesa con l’ingaggio di Jacopo Gelli. L’improvvisa falla che si era aperta al centro dopo la partenza di Zaro (il passaggio al Ravenna è slittato a giovedì mattina) e l’infortunio di Piacentini è stata subito tamponata dal diesse Andrea Mancini che ha portato a Diamanti il 25enne fiorentino. Jacopo Gelli, già arrivato in serata a Cesena, ha appena vinto il campionato di Serie B con il Frosinone ed è stato prelevato con la formula del prestito secco. E’ alto 197 centimetri, nella passata stagione ha totalizzato 17 presenze (era titolare anche nel 2-2 di Cesena) e domenica sarà subito titolare contro la Sampdoria.