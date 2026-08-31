Mercato Cesena, Dietrofront: Cristian Shpendi resta in bianconero

La telenovela dell’estate del Cesena va verso il suo epilogo. Salvo ulteriori colpi di scena, che in questi ultimi giorni si sono comunque susseguiti, Cristian Shpendi resterà in maglia bianconera: un finale del tutto inatteso dopo che giovedì scorso il suo passaggio alla Cremonese sembrava definito, con l’accordo tra i due club e quello tra la società lombarda e il centravanti (che era pronto a firmare un contratto fino al 2030). Poi da venerdì sera, dopo la sconfitta della Cremonese con il Modena, i contatti si sono interrotti. E anche questa mattina c’è stato un silenzio assoluto, con la società grigiorossa che ha fatto sapere di avere altre priorità. Visto anche il volere di Diamanti, che ritiene Shpendi centrale nel suo progetto, i vertici societari del Cesena hanno appena comunicato che Shpendi resterà. Così facendo, il Cesena rinuncia all’arrivo di Nicholas Pierini, che sarebbe arrivato in caso di cessione di Cristian Shpendi. E rinuncia anche all’acquisto di un altro centravanti, che era stato individuato in Giuseppe Di Serio dello Spezia.