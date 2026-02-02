Mercato Cesena, Diao restituito all’Atalanta: ora sarà girato in Spagna

Il Cesena e l’Atalanta hanno risolto il prestito di Siren Diao. Il ventenne attaccante spagnolo rientra al club di Bergamo, proprietario del cartellino, che poi lo girerà in Spagna, ad un club di Segunda. In mattinata Diao aveva svuotato l’armadietto di Villa Silvia per partire. Ancora nessuna news per Celia, che resta un obiettivo della Salernitana. Dovesse partire, il Cesena cercherà un ultimo rinforzo. Un obiettivo era l’attaccante Alessandro Debenedetti di proprietà del Genoa ma ora in prestito all’Entella, che alle 15 lo ha ufficialmente tolto dal mercato. L’Entella ha infatti deciso di tenere Debenedetti per cedere Fumagalli (alla Reggiana) e l’ex bianconero Russo (destinato al Pescara). Il Cesena, a cui è stato proposto l’italo-albanese Vrioni (che vuole tornare in Italia dopo l’esperienza in Mls), deve ora decidere se prendere un’altra punta o restare con tre indebolendosi. Una sorpresa potrebbe essere il croato Sipos del Lecco, 10 gol e 5 assist in 23 presenze in questa stagione. Ma attenzione allo statunitense Novakovich, in uscita dalla Reggiana.