Mercato Cesena: depositato il contratto che legherà Marco Olivieri al Cavalluccio fino al 2028

Tutto come previsto: il Cesena ha depositato in giornata il contratto di Marco Olivieri: il ventiseienne attaccante di Fermo ha firmato un triennale.

Ecco il comunicato: “Cesena FC comunica di aver sottoscritto un contratto con l’attaccante Marco Olivieri fino al 30 giugno 2028. Marchigiano classe 1999, Olivieri cresce nel settore giovanile dell’Empoli e nel 2017 si trasferisce alla Juventus, dove si unisce alla formazione Primavera. Dopo due stagioni in Serie C tra le fila della Juventus Next Gen, con cui ha collezionato 54 presenze e 5 reti, nel 2019 entra a fare parte della prima squadra bianconera esordendo sia in Serie A, che in Champions League. Nella stagione 2020-2021 fa ritorno all’Empoli, risultando tra i protagonisti nella vittoria del campionato cadetto, mentre negli anni successivi veste le maglie di Lecce, Perugia e Venezia, superando il traguardo delle 100 presenze in Serie B. Nell’estate 2024, infine, si trasferisce alla Triestina, con la quale mette a segno 10 reti in 28 presenze nel Campionato di Serie C. In bianconero Olivieri indosserà la maglia numero 32”.