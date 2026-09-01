Mercato Cesena: Definito il passaggio di Olivieri all’Arezzo. Il Vicenza su Francesconi

Marco Olivieri questa mattina ha salutato i compagni: la punta del Cesena passa in prestito all’Arezzo e resta quindi in Serie B. In extremis potrebbe partire anche Matteo Francesconi: sulle sue tracce c’è il Vicenza.
Nel primo pomeriggio il club bianconero ha ufficializzato la cessione di Olivieri: “Cesena FC comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione alla SS Arezzo il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Marco Olivieri. Il club augura a Marco le migliori soddisfazioni per la sua nuova avventura professionale”.