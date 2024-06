Mercato Cesena: dal grande “sogno Lapadula” al duello Compagnon-Marras

Un sogno, una semplice boutade o una pista realmente percorribile? Al momento la risposta giusta è la prima, perché Gianluca Lapadula, accostato ieri al Cesena, per ora resta un sogno di inizio estate. Il centravanti classe 1990, già visto in Romagna nel 2012 e attualmente impegnato in Copa America con il Perù, è in uscita dal Cagliari, ma percepisce un ingaggio inavvicinabile che supera il milione netto. Di conseguenza servirebbe innanzitutto una corposa mano dal club rossoblù, con cui Lapadula è sotto contratto per altri due anni. Per il Cesena e soprattutto per Fabio Artico ad oggi è un giocatore fuori portata, poi si vedrà. Dai sogni nel cassetto alle piste maggiormente alla portata. Detto che tra i pali “l’idea è di partire ancora con Pisseri” (così Artico durante la conferenza), in entrata servono almeno due rinforzi in tutti i reparti. In difesa il Cesena segue due braccetti mancini: il fiorentino Lorenzo Lucchesi, rientrato al club viola dopo una stagione alla Ternana e sul quale ha messo gli occhi anche il Cagliari, e il perugino Stipe Vulikic, sul quale si proverebbe ad affondare solo in caso di addio di Silvestri. Artico avrebbe già individuato un mediano di categoria e un mancino da affiancare a Donnarumma (che non sarà Aurelio e neppure Frabotta), mentre a destra serve un altro esterno al posto dell’uomo-promozione Pierozzi. Considerando i pochi posti a disposizione nella lista over (18), Artico punterà anche ad acquistare in prestito almeno tre o quattro under con esperienza in B: oltre a Lucchesi, tra i baby della Fiorentina piacciono moltissimo il centrocampista Alessandro Bianco, reduce da un’eccellente stagione a Reggio Emilia, e l’attaccante esterno Filippo Di Stefano, ex Ternana. Il primo dovrà essere valutato da Palladino in ritiro, mentre sul secondo la concorrenza è davvero tanta. A proposito di esterni offensivi, a destra ci sono due obiettivi: il cosentino Manuel Marras, che Mignani ha già allenato a Bari, e lo juventino Mattia Compagnon, rientrato a Torino dopo un anno in prestito alla Feralpi. Alla fine, in entrata sono attesi tra gli 8 e i 10 volti nuovi.