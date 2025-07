Lavori in corso è il cartello che campeggerà per almeno un’altra settimana abbondante in casa Cesena. Mancano appena 4 giorni alla partenza per Acquapartita, eppure la rosa bianconera è ancora tutta da modellare, se non addirittura da costruire. Dei 24 giocatori che da domani inizieranno le visite mediche, e che da sabato saliranno in ritiro, appena la metà potrebbe far parte del Cesena che verrà.

Il giorno di Dimitri Bisoli

Oggi, intanto, il Cesena dovrebbe ufficializzare il primo arrivo. Quello di Dimitri Bisoli, centrocampista centrale di esperienza e di temperamento, caratteristiche di cui nella passata stagione si è avvertita la mancanza. Il primogenito di Pierpaolo vestì il bianconero da bambino, dal 2008 al 2010, poi altrove è cresciuto, è sbocciato e si è imposto. Dopo la sparizione del Brescia, Bisoli è stato tentato dal restare nella nascitura BresciaFeralpiSalò, poi gli è stato fatto capire che scendere in Serie C avrebbe potuto indirizzare la sua carriera verso il crepuscolo e così ha scelto, tra le tante offerte sul piatto, quella del Cesena. Serviranno invece ancora due giorni per far firmare un altro centrocampista, Matteo Guidi, ventiduenne in arrivo dal Pontedera. Poi Fusco cercherà di stringere per un paio di attaccanti da affiancare a Shpendi. L’idea è quella di giocatori di gamba, con tanta energia, forza e disponibilità a pressare: identikit di Guglielmo Mignani, che però, essendo figlio del tecnico, non rientra nella lista della spesa. In uscita, ieri il difensore del 2005 Pitti è stato ceduto al Carpi in prestito secco, mentre Pieraccini, che ha tre richieste, spinge per andare a Catania, con Toscano che riprenderebbe volentieri con sé anche Donnarumma.

I convocati