Mercato Cesena: da Lucchesi e Vulikic fino a Compagnon e Partipilo, la prima lista della spesa

Almeno 8-9 acquisti, ma potrebbero anche essere di più. Domani comincia ufficialmente la sessione estiva di calciomercato e il Cesena deve rinforzarsi in tutti i reparti.

Difesa

Il punto interrogativo sui portieri è stato cancellato giovedì in conferenza stampa. Si riparte da Matteo Pisseri e al suo fianco dovrebbe esserci ancora Alessandro Siano, quindi al Cavalluccio non servono portieri. Discorso diverso in difesa, dove sarà necessario acquistare due centrali di categoria, possibilmente forti fisicamente per aggiungere muscoli e centimetri. In rosa non ci sono braccetti di piede sinistro, quindi almeno un mancino arriverà. Sul taccuino di Artico ci sono il giovane Lucchesi della Fiorentina, ex compagno di Berti nella Primavera viola e rientrato dopo una buona stagione alla Ternana, e il roccioso croato Stipe Vulikic del Perugia (piace al Mantova, il club umbro ha sparato alto). Ma per rinforzare un reparto dove al momento ci sono tre debuttanti su quattro in rosa (Ciofi, Pieraccini e Silvestri, oltre a Prestia) serve alzare il tiro.

Esterni

L’uomo-promozione Edoardo Pierozzi non è stato riscattato e Antonio David andrà via in prestito. Per questo motivo servono due esterni da affiancare a Manolo Adamo e Daniele Donnarumma: il Cesena seguiva con interesse Costantino Favasuli della Fiorentina, ma l’ex Ternana è destinato al Bari. Artico ha già trovato il mancino: non sarà il cavallo di ritorno Aurelio, che non convince Mignani (lo aveva già allenato un anno fa a Palermo), e neppure lo juventino Frabotta.

Centrocampisti

Ci sono almeno due (ma più probabilmente tre) caselle da riempire in un reparto centrale dove al momento l’unico sicuro di restare è Matteo Francesconi, che in B sarà al debutto. Il Cesena ha bisogno di esperienza e anche di fisicità. Il 30enne Mattia Maita, fedelissimo di Mignani, garantirebbe entrambe, ma per ora il Bari non sembra orientato a privarsene. Artico ha già in mano un mediano, che dovrebbe arrivare la prossima settimana. Luca Valzania, dopo un paio di stagioni complicate a Ferrara ed Ascoli, tornerebbe volentieri a casa. Il sogno tra i giovani è il fiorentino Alessandro Bianco, rientrato in viola (dove sarà valutato da Palladino) dopo un’ottima stagione alla Reggiana.

Trequartisti e punte

Sotto le punte si riparte da Tommaso Berti, mentre Artico sta monitorando con attenzione lo juventino Mattia Compagnon (che piace a mezza Serie B) e Manuel Marras del Cosenza. Il sogno sarebbe Anthony Partipilo, eccellente mancino in uscita dal Parma, ma la concorrenza è davvero troppa. Poi serviranno un altro giocatore da affiancare a Kargbo nel gioco delle coppie e naturalmente un centravanti di categoria. Il sogno Lapadula al momento è destinato a restare tale. L.A.M.