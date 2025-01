Mercato Cesena: Curto si avvicina alla Samp, il Palermo non apre per Saric

A Villa Silvia prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida di sabato contro il Bari. Ieri i bianconeri si sono allenati al pomeriggio e in gruppo era regolarmente presente anche Marco Curto, sul quale è piombata da qualche giorno la Sampdoria, che cerca rinforzi in tutti i reparti.

Da Genova si inseguivano voci di un’operazione ormai definita e in chiusura, anche perché Curto lascerebbe volentieri la Romagna per trovare più spazio altrove, ma Artico (che ha smentito l’interesse dello Spezia) non ha nessuna fretta di liberarsi del difensore napoletano, arrivato in estate in prestito dal Como.

Dovesse partire in direzione Genova, al suo posto arriverà un altro difensore ma decisamente meno “ingombrante” nelle rotazioni, perché l’idea è quella di dare maggiore minutaggio a un prodotto del vivaio come Simone Pieraccini, che ha sempre dimostrato di essere affidabile anche al piano superiore.

In entrata la priorità resta una: acquistare un nuovo centrocampista.

Ieri Artico ha confermato il forte gradimento del Cesena per Matthias Braunöder, un mediano che per caratteristiche si integrerebbe perfettamente con i centrocampisti che il Cesena ha in rosa, ma l’operazione non è facile anche perché l’austriaco ha tanti estimatori in B. Il direttore sportivo del Cavalluccio ha bussato nuovamente alla porta del Palermo per avere aggiornamenti su Dario Saric, ma al momento il club rosanero continua ad essere irremovibile e a trattare solo un eventuale trasferimento oneroso, anche perché il centrocampista bosniaco ha comunque il gradimento del proprio tecnico Dionisi, che nelle due gare del 2025 lo ha sempre schierato a partita in corso. Quanto alle uscite, in attesa di capire cosa accadrà con Curto, è stata “congelata” la partenza di Matteo Piacentini, mentre per Riccardo Chiarello non ci sono richieste e di conseguenza trattative aperte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA