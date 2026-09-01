Mercato Cesena: Cristian Shpendi dovrebbe restare in bianconero. Papa Wade all’Ostiamare

A meno di un’ora dalla fine del lunghissimo mercato estivo, l’impressione è che Cristian Shpendi resterà in bianconero, con tanto di rinuncia al ritorno di Nicholas Pierini, che dovrebbe ora chiudere con la Sampdoria. Troppe cose da sistemare in un giorno per riuscire ad organizzare un giro di punte tra 3 club, con Shpendi dal Cesena alla Cremonese, Bonazzoli dalla Cremonese al Cagliari e Borrelli dal Cagliari al Cesena. Il club bianconero non ha ancora dichiarata chiusa la telenovela-Shpendi, ma ha ribadito che Matteo Francesconi non si muoverà (c’erano stati sondaggi di Juve Stabia e Vicenza) e sta per chiudere il trasferimento in prestito di Ibrahima Papa Wade all’Ostiamare.