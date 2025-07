Mercato Cesena: Comenencia in arrivo, ecco il piano per Klinsmann al Palermo

Da un bianconero... all’altro. Livano Comenencia è pronto a cambiare squadra ma non colori, perchè svestirà la maglia bianconero della Juventus (Next Gen) per indossare quella del Cesena. Ieri il Pescara ha provato un inserimento in extremis, che ha rallentato una trattativa ormai chiusa, ma l’esterno nato in Olanda ha già comunicato che si trasferirà in Romagna. Restano solo alcuni dettagli da sistemare, ma probabilmente già domani o comunque entro la fine della settimana è attesa la fumata bianca definitiva. Comenencia arriverà a Cesena in prestito con diritto di riscatto e prenderà il posto di Ceesay. A proposito di esterni, resta ancora in stand-by la posizione di Riccardo Ciervo del Sassuolo, destinato a riempire l’ultima casella vacante.