Mercato Cesena: chiudere con Castagnetti o virare su una mezzala?

Nell’ultima settimana di mercato che comincia oggi toccherà a Fusco completare la rosa. Davanti non sono attesi cambiamenti, a meno che non arrivino offerte irrinunciabili per Cristian Shpendi, che sono preannunciate da giorni ma che non sono mai giunte.

Detto che in difesa arriverà un centrale (ieri Fusco era a Latina a seguire l’Atalanta Under 23) e forse uscirà Celia, il vero dilemma riguarda il centrocampo, dove manca l’ultima pedina. Il primo obiettivo del Cesena è Castagnetti, un califfo della B in regia, che eleverebbe ulteriormente la qualità del reparto, ma che andrebbe ad occupare la casella illuminata magistralmente da Berti, osservato con attenzione anche dal nuovo Ct dell’Under 21 Baldini. Al netto della carta d’identità, si tratta di due centrocampisti completamente diversi: il 35enne di Montecchio è un regista classico che garantisce esperienza, qualità, personalità e un’opzione difficilmente esplorabile da Berti (il lancio lungo) mentre il 21enne di Calisese mette sul tavolo un maggiore dinamismo, oltre a una tecnica sopraffina e alla possibilità di giocare da mezzala, dove infatti andrebbe a posizionarsi con l’arrivo di Castagnetti, facendo sfilare Bastoni in panchina.

Il dubbio sorto dopo la crescita di Berti nel ruolo di play è proprio questo: considerando che in rosa c’è anche Arrigoni, è meglio chiudere con Castagnetti o consegnare a Mignani una mezzala di strappo e inserimento come il doriano Benedetti, che tanto piace al suo ex allenatore? La risposta arriverà entro una settimana.

